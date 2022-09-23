В Москве и Подмосковье окрылись участки для референдумов

В Москве и Подмосковье 23 сентября открылись участки для референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В столице работают 15 временных избирательных участков, один из них – в здании недавно созданного посольства ДНР в России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.