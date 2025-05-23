Лавров рассказал, как проходит работа над меморандумом о будущем мирном договоре с Киевом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что работа России над меморандумом, о котором договорились в Стамбуле, находится в "продвинутой стадии". По его словам, в основе документа – устранение причин конфликта.

Глава МИД также подчеркнул, что основной задачей сейчас является подготовка надежного мирного соглашения, которое обеспечит устойчивый и справедливый порядок без угроз для безопасности России и без дискриминации по языковому или религиозному признаку.

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