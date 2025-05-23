Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 22:15

Политика

Лавров рассказал, как проходит работа над меморандумом о будущем мирном договоре с Киевом

Лавров рассказал, как проходит работа над меморандумом о будущем мирном договоре с Киевом

Россия и Украина провели обмен пленными

Россия и Украина провели обмен пленными

Льготная ипотека может стать доступнее для российских семей

Лавров назвал выборы на Украине оптимальным вариантом для подписания мирного соглашения

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект об универсальном QR-коде

Лавров оценил возможность Киева подписать мирное соглашение

Лавров рассказал, как проходит работа над вторым раундом переговоров с Украиной

Путин поручил разработать варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет

Новости мира: в ЕС 27 мая рассмотрят вопрос о приостановке права голоса Венгрии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что работа России над меморандумом, о котором договорились в Стамбуле, находится в "продвинутой стадии". По его словам, в основе документа – устранение причин конфликта.

Глава МИД также подчеркнул, что основной задачей сейчас является подготовка надежного мирного соглашения, которое обеспечит устойчивый и справедливый порядок без угроз для безопасности России и без дискриминации по языковому или религиозному признаку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоДарья Тащина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика