ВС РФ поразили за сутки более 680 целей ВСУ

Ракетчики и артиллеристы РФ за сутки поразили более 680 целей ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

Для 150 тысяч подмосковных школьников 23 мая прозвенит последний звонок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Британии контактировавшим с зараженными оспой обезьян рекомендовали изолироваться. Об этом заявил Минздрав.