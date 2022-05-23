В МО РФ заявили об уничтожении вооружения бригады из Ивано-Франковска

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Вооружение бригады из Ивано-Франсковска, перебрасывающееся в Донбасс, уничтожено высокоточными ракетами в районе станции Малин Житомирской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска", – сообщил он.

Конашенков добавил, что также были поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы Север, 48 районов сосредоточения ВСУ и военной техники.

Кроме того, высокоточными ракетами уничтожено 6 складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соль, Соледар, Закотное, Берестовое, Бахмут, и Нырково ЛНР.

Зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" был уничтожен в районе Бахумута, добавил генерал-майор.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении расчетами "Гиацинтов-С" российских военнослужащих подразделения американских гаубиц "М-777".

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

