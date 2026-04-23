Бензин и другое топливо запретили продавать несовершеннолетним в Подмосковье

В Подмосковье запретили продавать бензин и другое топливо несовершеннолетним. Такой закон приняли местные власти для профилактики аварий с участием мототехники, включая питбайки и квадроциклы.

Исключение предусмотрено для тех, у кого есть водительские права. Операторы заправок обязаны проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя отказывать в продаже. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.