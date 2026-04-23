Новости мира: Трамп продлил режим перемирия с Ираном до 26 апреля

Президент США Дональд Трамп продлил режим перемирия с Ираном до 26 апреля. Об этом пишут информационные агентства со ссылкой на свои источники. О переносе сроков стало известно после того, как Тегеран просто проигнорировал переговоры в Пакистане. Ответа на требования Вашингтона не последовало. Официально крайний срок в Белом Доме не называют. Тем временем США с начала морской блокады Ирана развернули 31 судно. В Тегеране говорят, что могут возобновить переговоры только в случае снятия этой блокады.

3 тысячи жителей Японии покидают свои дома из-за лесных пожаров. Огонь расположен уже в 100 метрах от жилых зданий в префектуре Иватэ, сообщают местные власти. Ранее спасатели заявляли о двух очагах – на 178 и 23 гектара. Из-за ветра они быстро увеличиваются. На помощь гражданским спасателям направили вертолеты сил самообороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.