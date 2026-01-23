Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 января, 12:15

Политика

Самолет, в котором мог быть Уиткофф, приземлился в Абу-Даби

Самолет, в котором мог быть Уиткофф, приземлился в Абу-Даби

Путин подарил делегации из США корзину с традиционными десертами

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли удар в Краматорском районе ДНР

Главной темой переговоров США, России и Украины в Абу-Даби будет вопрос территорий

В ГД напомнили, что рабочие часы должны сокращать при температуре ниже 19 градусов в офисе

The Economist опубликовал обложку с Трампом на белом медведе

В Кремле состоялась встреча Путина и Уиткоффа

Солнцезащитные очки Макрона вызвали ажиотаж на сайте производителя после форума в Давосе

В Госдуме предложили ввести требования к голосу робота при звонках

Путин провел встречу с Уиткоффом в Кремле

Самолет, в котором, предположительно, находился спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, приземлился в Абу-Даби. Накануне он провел встречу с Владимиром Путиным в Кремле, где стороны условились о проведении в столице ОАЭ трехсторонних переговоров России, США и Украины по вопросам безопасности.

Как сообщают источники, встреча в Москве была сфокусирована на получении информации по итогам контактов американских представителей с украинской стороной. Центральной темой обсуждения стало мирное урегулирование конфликта на Украине в рамках плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Переговоры по Украине
Иван ЕвдокимовМария РыбаковаКристина Шашкова

