Самолет, в котором мог быть Уиткофф, приземлился в Абу-Даби

Самолет, в котором, предположительно, находился спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, приземлился в Абу-Даби. Накануне он провел встречу с Владимиром Путиным в Кремле, где стороны условились о проведении в столице ОАЭ трехсторонних переговоров России, США и Украины по вопросам безопасности.

Как сообщают источники, встреча в Москве была сфокусирована на получении информации по итогам контактов американских представителей с украинской стороной. Центральной темой обсуждения стало мирное урегулирование конфликта на Украине в рамках плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа.

