Канал Al Hadath сообщил о попытке Израиля ликвидировать генерала Резу Радана в Тегеране

Телеканал Al Hadath утверждает, что Израиль в ходе последних авиаударов по Тегерану попытался ликвидировать начальника иранской полиции генерала Резу Радана. Информации о состоянии Радана и последствиях обстрелов столицы исламской республики пока нет. Иранские официальные лица не прокомментировали данные телеканала.

Между тем Иран нанес ракетный удар по центральному Израилю. Прилеты зафиксировали в израильском городе Кирьят-Оно. Корпус стражей исламской революции заявил, что будет наносить удары по врагам по всему миру, включая официальных лиц, пилотов и солдат, даже в гражданских местах, таких как курорты и туристические зоны.

