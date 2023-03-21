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Политика

Официальная встреча лидеров РФ и КНР состоится в Кремле 21 марта

Официальная встреча лидеров РФ и КНР состоится в Кремле 21 марта

Новости часа: Песков сообщил расписание встречи Путина и Си Цзиньпина на 21 марта

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Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Доме правительства РФ

Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Официальная встреча лидеров РФ и КНР состоится в Кремле 21 марта. Представители обеих сторон дали понять, что переговоры будут носить всеобъемлющий характер.

В рамках официального визита Си Цзиньпин уже встретился с премьер-министром Михаилом Мишустином в Доме Правительства. Премьер РФ заявил, что Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Мишустин отметил, что в 2022 году взаимный товарооборот увеличился почти на треть и приблизился к 190 миллиардам долларов

Визит Си Цзиньпина в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий этой недели. Встречали делегацию с особыми почестями, а разместили ее в фешенебельном отеле, где соблюдают повышенные меры безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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