Российский оператор БПЛА прервал атаку на командный состав ВСУ из-за ребенка

Российский оператор ударного беспилотника прервал атаку из-за ребенка на руках украинского офицера в ДНР. Соответствующее видео сняла камера дрона.

Расчет ВС РФ обнаружил внедорожник командного состава ВСУ, после чего было принято решение ликвидировать его. Когда дрон приблизился к машине, из нее выскочили двое мужчин, но один из офицеров остался возле машины, прикрываясь ребенком на руках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.