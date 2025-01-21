Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 07:45

Политика

Российский оператор БПЛА прервал атаку на командный состав ВСУ из-за ребенка

Российский оператор БПЛА прервал атаку на командный состав ВСУ из-за ребенка

Американские телеканалы вырезали фрагмент трансляции со спорным жестом Илона Маска

Церемония инаугурации Дональда Трампа прошла в США

Мелания Трамп надела на инаугурацию мужа черный наряд и широкополую шляпу

Трамп заявил, что на границе США и Мексики быстро построят стену

Трамп подписал в конгрессе первые указы и распоряжения

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 января

Церемония инаугурации Трампа началась в Вашингтоне

Астролог прокомментировал вступление Трампа в должность 20 января

Эксперт прокомментировала возможные изменения в политике США при Трампе

Российский оператор ударного беспилотника прервал атаку из-за ребенка на руках украинского офицера в ДНР. Соответствующее видео сняла камера дрона.

Расчет ВС РФ обнаружил внедорожник командного состава ВСУ, после чего было принято решение ликвидировать его. Когда дрон приблизился к машине, из нее выскочили двое мужчин, но один из офицеров остался возле машины, прикрываясь ребенком на руках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика