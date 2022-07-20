Госдеп пригрозил Китаю последствиями за помощь РФ в обходе санкций

США пригрозили Китаю последствиями за обход антироссийских санкций. Такое же предупреждение получил Иран.

Пойдут ли партнеры Москвы на разрыв отношений? И чем именно угрожают им из Вашингтона? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.