Шойгу заявил о сдаче в плен 1 908 военнослужащих с "Азовстали"

Заблокированные на "Азовстали" националисты продолжают сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1 908 человек. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Спасены 177 мирных жителей, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана медицинская и психологическая помощь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

