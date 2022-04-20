В Минобороны заявили, что ВС РФ уничтожили 140 украинских самолетов

Российские военнослужащие уничтожили 140 самолетов и почти 500 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ВКС России поразили 73 военных объекта Украины, среди которых два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, средствами ПВО был сбит украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Коровий Яр. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

