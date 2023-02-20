Западные военные эксперты посчитали, сколько танков может получить Киев от своих партнеров. Как сообщили в издании The Times, к апрелю на Украину прибудет только 50 боевых машин из 320 обещанных.

Страны, которые заявляли об отправке бронетехники, теперь озвучивают меньшие цифры. Известно, что Нидерланды и Дания отказались поставлять танки Leopard 2, а Великобритания и США обещали направить танки Challenger и Abrams, но не спешат отгружать эту технику.

Некоторые эксперты предположили, что в Пентагоне хотят для начала оценить, насколько эффективно ВСУ используют американские БПМ M2 Bradley, прежде чем отправлять иное вооружение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.