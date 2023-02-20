Великобритания поставит Украине вооружение дальнего радиуса действия в 2023 году

Великобритания поставит Украине вооружение дальнего радиуса действия. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак на Мюнхенской конференции. Как прокомментировал британский политик, так и было задумано, ведь переданные Украине вооружения готовили именно для войны с Россией. На выступлении Сунак добавил, что в ближайшие месяцы Британия планирует обеспечить Украину таким же объемом техники, как за весь 2022 год.

Почему Великобритания торопится с помощью украинскому президенту Владимиру Зеленскому? Какие виды вооружений хотят отправить на этот раз и могут ли они изменить ход событий? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.