Минобороны показало работу российского спецназа в Донбассе и на Украине

В Минобороны показали, как работает российский спецназ в Донбассе и на Украине. Там действуют подразделения Западного военного округа.

Основная задача – разведка, поиск целей противника и корректировка артиллерии, которая наносит удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ.

Кроме того, подразделения специального назначения уничтожают огневые точки, устраивают засады на украинские диверсионно-разведывательные группы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.