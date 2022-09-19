Американский генерал-лейтенант в отставке назвал США стороной конфликта на Украине

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Соединенные Штаты предоставляют Киеву большую часть военной помощи, что делает их стороной конфликта на Украине, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
"Когда мы стали отправлять им (Киеву. – Прим. ред.) вооружение типа HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи. Мы уже являемся стороной данного конфликта", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона присутствует во всех ключевых политических конфликтах в мире. Он отметил, что одной из целей Соединенных Штатов являются европейские государства. Белорусский лидер подчеркнул, что американская сторона разжигает войну в Косове, пытаясь давить на Сербию, а также вмешивается в дела Карабаха, Сирии и Афганистана.
США и другие страны Запада увеличили военную и финансовую помощь Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В новый пакет военной помощи Украине вошли снаряды для HIMARS
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