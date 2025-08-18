Встреча Трампа и Зеленского продлилась около 26 минут

Встреча лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского продлилась около 26 минут. Беседа шла на английском языке. В этот раз Зеленский изменил своей привычке одеваться в милитари-стиле и надел черные брюки, пиджак и рубашку.

Информагентства сообщают, что в ходе беседы президент США назвал основной целью урегулирования украинского конфликта не временное прекращение огня, а длительный мир. По мнению Трампа, для этого необходима трехсторонняя встреча.

