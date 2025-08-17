Форма поиска по сайту

17 августа, 13:15

Политика

Эксперты оценили возможность подписания мирного соглашения между Россией и Украиной

С Украиной возможен переговорный трек и подписание мирного соглашения, заявил политолог Дмитрий Солонников, оценивая результаты прошедшего саммита на Аляске между РФ и США.

По его словам, на соглашении должна стоять легитимная подпись со стороны Киева, а у тех, кто будет вести полноценные переговоры, должен быть легитимный мандат.

Кроме того, политолог Наталия Елисеева считает, что американский лидер Дональд Трамп продолжит давить на Евросоюз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения МирошкинаМария Панкратова

