17 августа, 13:15Политика
Новости мира: Трамп заявил, что встреча с Путиным прошла очень хорошо
Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз заявил, что встреча в Владимиром Путиным прошла очень хорошо. Президент РФ, в свою очередь, подчеркнул, что разговор был откровенным и содержательным.
Президент США подтвердил намерение принять украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне. Возможная дата – 22 августа.
Кроме того, в Европе частная переписка может перестать быть приватной. Законопроект предполагает, что все сервисы обмена сообщениями будут автоматически сканировать переписку пользователей и вложенные файлы, чтобы выявлять запрещенный контент.
