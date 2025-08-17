Форма поиска по сайту

17 августа, 13:15

Политика

Новости мира: Трамп заявил, что встреча с Путиным прошла очень хорошо

Новости мира: Трамп заявил, что встреча с Путиным прошла очень хорошо

Эксперты оценили возможность подписания мирного соглашения между Россией и Украиной

Путин подвел итоги переговоров на Аляске

Путин назвал разговор с Трампом откровенным и содержательным

Российская армия освободила населенный пункт Колодези в Донецкой Народной Республике

Водителей в РФ могут обязать фиксировать подготовку к рабочему дню под камеру

Российская армия освободила два населенных пункта на разных направлениях в зоне СВО

Новости мира: в Молдавии задержаны участники необычного митинга в поддержку Гуцул

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 августа

Путин заявил, что РФ хотела бы завершения конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз заявил, что встреча в Владимиром Путиным прошла очень хорошо. Президент РФ, в свою очередь, подчеркнул, что разговор был откровенным и содержательным.

Президент США подтвердил намерение принять украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне. Возможная дата – 22 августа.

Кроме того, в Европе частная переписка может перестать быть приватной. Законопроект предполагает, что все сервисы обмена сообщениями будут автоматически сканировать переписку пользователей и вложенные файлы, чтобы выявлять запрещенный контент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

