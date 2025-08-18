Форма поиска по сайту

18 августа, 14:15

Политика

Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме начнутся с беседы тет-а-тет

Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме начнутся с беседы тет-а-тет

Переговоры Трампа и Зеленского пройдут в Белом доме

Новости мира: протестующие подожгли офис правящей партии в Сербии

ВС РФ взяли под контроль часть дорог в Харьковской области, по которым снабжали ВСУ

Эксперт рассказал, как рынки отреагировали на итоги встречи России и США на Аляске

В Белом доме рассказали, когда начнутся переговоры Трампа и Зеленского

Российская артиллерия нанесла серию ударов по позициям ВСУ на красноармейском направлении

Новости мира: протестующие израильтяне потребовали заключить сделку с ХАМАС

Рубио заявил, что Москве и Киеву нужно согласиться на мирную сделку

Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидерами разных государств

Переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским начнутся в Белом доме в 20:15 по московскому времени с беседы тет-а-тет. Наиболее вероятным спорным вопросом при общении двух политиков станет тема территорий.

В 22:00 к их разговору присоединятся европейские лидеры. Вместе с Зеленским на встречу прибудут немецкий канцлер Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон, финский лидер Александр Стубб, британский премьер Кир Стармер, итальянский премьер Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

О том, что еще известно о предстоящих переговорах между Киевом и Вашингтоном, – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Мирные переговоры по Украине
