Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме начнутся с беседы тет-а-тет

Переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским начнутся в Белом доме в 20:15 по московскому времени с беседы тет-а-тет. Наиболее вероятным спорным вопросом при общении двух политиков станет тема территорий.

В 22:00 к их разговору присоединятся европейские лидеры. Вместе с Зеленским на встречу прибудут немецкий канцлер Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон, финский лидер Александр Стубб, британский премьер Кир Стармер, итальянский премьер Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

