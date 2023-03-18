Новости часа: Владимир Путин приехал в Севастополь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Владимир Путин приехал в Севастополь в День воссоединения с Россией. Информацию о поездке главы государства подтвердили в Кремле.

Призывы о мире стоит адресовать Киеву и Западу, затягивающему Украину в глобальный конфликт, высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области, зафиксировано 10 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.