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Политика

Новости часа: Владимир Путин приехал в Севастополь

Новости часа: Владимир Путин приехал в Севастополь

Москвичам рассказали о ходе СВО на Украине

США потребовали от Анкары прекратить обслуживание российских самолетов

На Запорожском направлении ВСУ предприняли попытку танкового прорыва

В Угледаре боевики ВСУ используют мирное население в качестве живого щита

Власти США потребовали от Турции прекратить обслуживание российских самолетов

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Советские истребители, обещанные Киеву Словакией и Польшей, были списаны

Новости часа: СК проведет проверку после выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ

ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию в Харьковской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Владимир Путин приехал в Севастополь в День воссоединения с Россией. Информацию о поездке главы государства подтвердили в Кремле.

Призывы о мире стоит адресовать Киеву и Западу, затягивающему Украину в глобальный конфликт, высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области, зафиксировано 10 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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