В Эр-Рияде прошли переговоры России и США по восстановлению отношений

В столице Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций России и США. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что стороны настроены на уважительный и равноправный диалог, несмотря на существующие разногласия.

Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева подчеркнула, что выбор места встречи в одном из роскошных дворцов Эр-Рияда подчеркивает ее важность и символизирует стремление к равноправному диалогу.

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