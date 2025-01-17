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17 января, 07:45

Политика

Российская армия разрушила логистическую цепочку противника в ДНР

Российская армия разрушила логистическую цепочку противника в ДНР

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Российская армия уничтожила железобетонный мост около населенного пункта Константинополь на кураховском направлении в ДНР. Ударами трех авиабомб, каждая весом в полтонны, удалось оборвать логистическую цепочку ВСУ. По этому мосту противник подвозил боеприпасы и проводил ротацию личного состава.

Тем временем в Курской области расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожают живую силу и технику противника. За сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две БМП и одну боевую бронированную машину.

На покровском направлении российские войска атаковали опорный пункт ВСУ с закрытой огневой позиции с помощью танка Т-72. Операторы дронов корректировали огонь, и цель была успешно уничтожена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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