Несколько стран Евросоюза выступили против новых ограничений на визы для россиян

Сразу несколько стран Евросоюза выступили против новых ограничений на выдачу виз россиянам. Вето наложили Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия.

Ранее еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер отметил, что у ЕС нет юридических оснований для полного запрета туристических виз гражданам России.

Тем не менее, обсуждается возможность включения этой меры в 19-й пакет антироссийских санкций, а также ограничения свободы передвижения российских дипломатов.

