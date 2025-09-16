Несколько стран Евросоюза выступили против новых ограничений на визы для россиян

Форма поиска по сайту

16 сентября, 12:15

Сразу несколько стран Евросоюза выступили против новых ограничений на выдачу виз россиянам. Вето наложили Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия.

Ранее еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер отметил, что у ЕС нет юридических оснований для полного запрета туристических виз гражданам России.

Тем не менее, обсуждается возможность включения этой меры в 19-й пакет антироссийских санкций, а также ограничения свободы передвижения российских дипломатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикатуризмвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

