14 сентября, 09:30

Армия России освободила село Нивониколаевка в Днепропетровской области

Армия России продолжает продвижение в зоне проведения специальной военной операции. В Днепропетровской области освобожден четвертый за неделю населенный пункт – село Новониколаевка.

За все время с начала проведения спецоперации российская армия уничтожила свыше 600 самолетов, почти 300 вертолетов, более 80 тысяч беспилотных летательных аппаратов, а также более 25 тысяч танков и других боевых бронированых машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

