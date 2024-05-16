Российские дроны ликвидировали технику ВСУ на Харьковской окружной автодороге

В Харьковской области российские дроны выискивают технику ВСУ в каждой лесополосе. Украинский "Град" был уничтожен на Харьковской окружной автодороге. По словам российских штурмовиков, ВСУ, отступая с севера региона, планировали взорвать дамбу у населенного пункта Пыльная, но саперы успешно предотвратили затопление этого поселка.

Кроме того, российские военные из группировки "Север" выбили ВСУ из населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области, эти территории перешли под российский контроль. Бои идут в районах сел Гранов и Липцы, а также за город Волчанск, который является важным логистическим узлом ВСУ.

Также ВС РФ укрепляют зону контроля у Соловьева, Очеретина, Нетайлова на авдеевском направлении. Отражены шесть контратак.

Подробнее о том, что произошло в зоне СВО за 15 мая, – в эфире телеканала Москва 24.