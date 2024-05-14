Госдума утвердила кандидатов на посты федеральных министров РФ

В Госдуме утвердили кандидатуры министров РФ. Пять из них ранее не входили в состав кабинета министров, а одиннадцать сохранили свои посты.

Так, Антон Алиханов утвержден на пост министра промышленности и торговли, Михаил Дегтярев – министра спорта, Александр Козлов – министра природных ресурсов и экологии, Антон Котяков – министра труда и социальной защиты, Сергей Кравцов – министра просвещения, Михаил Мурашко – министра здравоохранения, Оксана Лут – министра сельского хозяйства, Ольга Любимова – министра культуры, Максим Решетников – министра экономического развития, Антон Силуанов – министра финансов, Роман Старовойт – министра транспорта, Сергей Цивилев – министра энергетики, Ирек Файзуллин – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Валерий Фальков – министра науки и высшего образования, Алексей Чекунков – министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, Максут Шадаев – министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Подробнее о том, как проходило голосование, – в эфире телеканала Москва 24.

