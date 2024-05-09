InfoBRICS: Макрон испугался вызова французского посла в МИД России

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Президент Франции Эммануэль Макрон мог испугаться вызова посла в МИД России. Такое мнение высказал обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич.

Журналист пояснил, что об испуге Макрона говорят его менее резкие и более неопределенные заявления после вызова посла Франции в МИД. Вызов дипломата в ведомство Боснич назвал единственным вариантом в ситуации, когда западные страны намерено нарушали российские красные линии на Украине и открыто поддерживали теракты на территории РФ.

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ 12 апреля. Причиной стали высказывания французского министра иностранных дел Стефана Сежурне в отношении России.

На встрече дипломату изъявили решительный протест. Заявления французской стороны о том, что официальные лица России якобы публикуют ложные сведения, в ведомстве назвали неверными.

