Президент РФ подписал указы о назначениях в руководстве своей администрации. Пост главы сохранил Антон Вайно, а Алексей Громов и Сергей Кириенко остались первыми заместителями руководителя администрации президента.

Между тем во вторник, 14 мая, Госдума утверждает новый состав правительства. Почти все кандидаты в министры уже выступили. В настоящее время депутаты слушают Сергея Цивилева, который может занять пост министра энергетики.

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