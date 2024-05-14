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14 мая, 15:15

Политика

Президент РФ подписал указы о назначениях в руководстве своей администрации

Президент РФ подписал указы о назначениях в руководстве своей администрации

Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента

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Президент РФ подписал указы о назначениях в руководстве своей администрации. Пост главы сохранил Антон Вайно, а Алексей Громов и Сергей Кириенко остались первыми заместителями руководителя администрации президента.

Между тем во вторник, 14 мая, Госдума утверждает новый состав правительства. Почти все кандидаты в министры уже выступили. В настоящее время депутаты слушают Сергея Цивилева, который может занять пост министра энергетики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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