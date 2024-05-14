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14 мая, 11:15

Политика

Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента

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Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. В частности, Дмитрий Песков сохранил пост пресс-секретаря президента РФ и замглавы его администрации.

Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили посты первых заместителей руководителя администрации президента. Кроме того, Путин назначил экс-секретаря Совета безопасности Николая Патрушева своим помощником.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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