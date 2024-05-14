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14 мая, 07:30

Политика

Сенаторы 14 мая обсудят кандидатуры глав ведомств силового блока и МИД РФ

Сенаторы 14 мая обсудят кандидатуры глав ведомств силового блока и МИД РФ

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Во вторник, 14 мая, в Совете Федерации обсудят кандидатов на посты руководителей министерств силового блока, МИД и спецслужб. Предложения ранее внес в верхнюю палату парламента президент России.

В рекомендации почти все прежние главы ведомств остаются на своих местах. Изменение одно – министром обороны предложен исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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