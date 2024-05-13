Россиянам рассказали о кадровых перестановках в правительстве

Обсуждаемое событие, которое предопределит будущее страны, – кадровые перестановки в правительстве. Одно из ключевых – смена главы Министерства обороны. Им может стать совершенно новый в этом деле человек, не связанный с военной сферой.

Так, бывший вице-премьер Андрей Белоусов назначен на должность главы Минобороны, а между тем Сергей Шойгу будет руководить Совбезом вместо Николая Патрушева. Какие еще изменения произошли в кабмине – в эфире телеканала Москва 24.

