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13 мая, 12:45

Политика

Белоусов: необходимо решить вопросы с выплатами на обеспечение военнослужащих жильем

Белоусов: необходимо решить вопросы с выплатами на обеспечение военнослужащих жильем

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Необходимо решить вопросы с выплатами на обеспечение российских военнослужащих жильем. Об этом заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов на заседании оборонного комитета Совета Федерации, где рассматривается его кандидатура на пост министра обороны.

Также Белоусов заявил, что его не устраивает ситуация, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, отправляют в переполненные госпитали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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