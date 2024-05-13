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13 мая, 18:15

Политика

Государственная дума РФ утвердила вице-премьеров

Государственная дума РФ утвердила вице-премьеров

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Государственная дума РФ утвердила всех предложенных вице-премьеров. В новом составе правительства их будет 10. Так, должность первого вице-премьера займет Денис Мантуров, который с 2012 года возглавлял Минпромторг.

Кроме того, в правительстве появится должность вице-премьера по вопросам развития транспорта и логистики – ее займет Виталий Савельев.

Что касается прочих назначений, то, в частности, Татьяна Голикова будет отвечать за деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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