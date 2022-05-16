В Минобороны РФ рассказали о количестве уничтоженной боевой техники ВСУ

Всего с начала специальной операции на Украине сбиты 165 самолетов, 125 вертолетов и почти 900 беспилотников. Также поражены 306 зенитных ракетных комплексов и 381 установка реактивных систем залпового огня.

Кроме того, выведены из строя 3 098 танков и другой бронетехники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.