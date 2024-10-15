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15 октября, 09:45

Политика

Российская армия отбила пять контратак ВСУ в зоне СВО

Российская армия отбила пять контратак ВСУ в зоне СВО

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Российская армия отбила пять контратак ВСУ в зоне СВО. Украинские солдаты пытались пробиться в населенные пункты Любимовка, Ольговка и Толстый Луг в Курской области, однако потерпели поражение. Всего же за сутки в регионе ВСУ потеряли более 300 солдат и 8 боевых бронированных машин.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, украинские контратаки замедляют наступление российских бойцов, но им не удается их полностью остановить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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