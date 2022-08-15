Обсуждение запрета на визы в ЕС для россиян и новый виток жары в Москве

15 августа, 21:00
МИД Польши разрабатывает концепцию, которая позволит не выдавать визы гражданам России. Цель в том, чтобы ни одна страна ЕС не выдавала шенген. Об этом сообщает польский МИД. Ранее идею приостановить выдачу виз высказывали в странах Прибалтики. Эстония уже начала запрещать въезд гражданам России.
В Подмосковье легкомоторный самолет упал прямо на проезжую часть и перекрыл ее. Жесткая посадка произошла в СерпуховскОм районе. Рядом расположен частный аэродром.
В Москве жарко, как в Сочи. Даже сейчас в городе около +27-ми. А завтра в прогнозах – снова солнце и до плюс 32-х градусов. В метро пассажирам раздают воду, а на дорогах поливалки по несколько раз в день устраивают душ.
Пожары полыхают в Ростовской области сразу в двух районах. В Усть Донецком районе загорелось лесничество и площадь возгорания уже составляет 30 гектар. Об этом сообщает МЧС.
Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.
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