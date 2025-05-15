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15 мая, 19:30

Политика

Захарова прокомментировала состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Захарова прокомментировала состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле

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Российская делегация состоит из профессионалов, которые готовы к работе. Так представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о точном времени начала встречи между представителями России и Украины.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский находится в Анкаре. На пресс-конференции он заявил, что делегация страны отправилась в Стамбул, и переговоры могут начаться вечером 15 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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