Захарова прокомментировала состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Российская делегация состоит из профессионалов, которые готовы к работе. Так представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о точном времени начала встречи между представителями России и Украины.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский находится в Анкаре. На пресс-конференции он заявил, что делегация страны отправилась в Стамбул, и переговоры могут начаться вечером 15 мая.

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