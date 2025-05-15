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Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию в Стамбуле, обладает теми же полномочиями, что и спецпосланник США Стивен Уиткофф. Об этом высказался посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"То есть (президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп направляет человека, который уполномочен заниматься этим процессом, Владимир Мединский наделен такими же полномочиями и директивами, но, естественно, в соответствии с политикой российского государства", – цитирует его ТАСС.

Мирошник подчеркнул, что Мединский, представляя российскую сторону, будет строго следовать указаниям руководства страны и проводить линию, соответствующую национальным интересам России.

Встреча России и Украины пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче. Продолжительность переговоров определит их ход.

От Москвы на переговорах, помимо Мединского, будут присутствовать замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Мединский ранее указывал, что смысл прямых российско-украинских переговоров заключается в выходе на установление долгосрочного и прочного мира на Украине и устранении первопричин конфликта.