Bloomberg: США предложили возобновить работу Совета Россия – НАТО

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США дополнили предложение по урегулированию на Украине идеей о возобновлении работы Совета Россия – НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

В апреле СМИ писали, что США представили в Париже союзникам предложения по урегулированию, которые включали в себя прекращение боевых действий, смягчение антироссийских санкций, а также отказ от обсуждений членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"США с тех пор добавили новые детали к предложению, в том числе предложение возобновить дискуссии о безопасности в рамках Совета Россия – НАТО", – указано в материале агентства.

Журналисты напомнили, что Совет фактически прекратил работу после начала СВО в 2022 году.

Основой для урегулирования украинского конфликта может стать проект, основанный в Стамбуле в 2022-м представителями России и Украины, заявил ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он предложил вернуться к документу и внести в него коррективы, ставшие необходимыми по прошествии последних трех лет.