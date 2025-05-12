Эрдоган заявил, что провел всеобъемлющие переговоры с Путиным по Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел всеобъемлющие переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом турецкий лидер заявил в своем обращении к нации.

"Вчерашний день был очень насыщенным с точки зрения телефонной дипломатии. Мы провели переговоры с президентом Франции господином (Эммануэлем. – Прим. ред.) Макроном, а затем провели обстоятельный телефонный разговор с президентом России господином Путиным", – приводит РИА Новости слова Эрдогана.

По его словам, также в понедельник, 12 мая, состоялись телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, вопрос украинского урегулирования обсуждался ранее и с президентом США Дональдом Трампом. Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает стремление американского президента разрешать горячие конфликты путем диалога и дипломатии.

Президент Турции рассчитывает, что усилия по планирующимся переговорам в Стамбуле не будут потрачены зря. По его мнению, Россия, Украина и Соединенные Штаты согласны в необходимости проведения переговоров.

"Как единственная страна, завоевавшая доверие всех сторон, мы вновь заявили, что готовы внести свой вклад в эти переговоры и будем рады принять их у себя", – заключил турецкий лидер.

Путин выступил с инициативой о переговорах "без предварительных условий" 11 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что данный шаг демонстрирует серьезные намерения Москвы относительно поиска мирного решения конфликта.

В ответ Зеленский дал положительный ответ, заявив, что будет ждать российского лидера в Турции. Ожидается, что встреча делегаций пройдет в Стамбуле 15 мая на уровне дипломатов.