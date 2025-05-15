Зеленский заявил, что вопрос о переговорах в Стамбуле решится после встречи с Эрдоганом

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Вопрос о переговорах с Владимиром Путиным в Стамбуле будет решен после встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом заявил сам Зеленский, передает ТАСС.

Вместе с тем глава Украины указал, что делегация страны на переговорах в Турции сформирована на высшем уровне. В ее состав вошли представители министерства иностранных дел, администрации президента, военного командования и всех разведывательных структур Украины. Трансляцию прибытия украинской делегации организовал офис президента, добавил Зеленский.

При этом он отметил, что уровень российской делегации ему официально не сообщался.

Зеленский также подчеркнул, что Украина поддерживает контакты с США по вопросу предстоящих переговоров в Стамбуле. Он ожидает, что представители США тоже прибудут в Турцию на высоком уровне.

Путин предложил Зеленскому провести прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. В Кремле отметили, что таким образом российская сторона показывает готовность к достижению мира.

Зеленский ответил на предложение Путина, заявив, что будет ждать его на встрече. Он подчеркнул, что ожидает от переговоров договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными.

Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Также на встрече будут присутствовать замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.