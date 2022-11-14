Саммит G20 начнется на Бали 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, на Бали стартует саммит "Большой двадцатки". Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, он уже прибыл в Индонезию.

Владимир Путин, как сообщили в Кремле, участвовать в саммите не сможет из-за плотного рабочего расписания.

На саммите в онлайн-формате выступит президент Украины Владимир Зеленский. Он получил приглашение, несмотря на то, что Украина не входит в список государств с наиболее развитым или развивающимся уровнем экономики, что является критерием участия в G20.

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