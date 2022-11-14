11:15Политика
Саммит G20 начнется на Бали 15 ноября
Во вторник, 15 ноября, на Бали стартует саммит "Большой двадцатки". Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, он уже прибыл в Индонезию.
Владимир Путин, как сообщили в Кремле, участвовать в саммите не сможет из-за плотного рабочего расписания.
На саммите в онлайн-формате выступит президент Украины Владимир Зеленский. Он получил приглашение, несмотря на то, что Украина не входит в список государств с наиболее развитым или развивающимся уровнем экономики, что является критерием участия в G20.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.