"Коммерсант" не анонсировал визит Нуланд в Москву в 2022 году

Фото: AP Photo/Susan Walsh

"Коммерсант" не анонсировал возможный визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву в 2022 году.

Газета отмечает, что некоторые СМИ со ссылкой на издание писали, что Россия и США согласовывают визит Нуланд в Россию. При этом медиа ссылались на материал, опубликованный 17 сентября 2021 года и описывающий события прошлого года.

Отмечается, что в последний раз заместитель госсекретаря США приезжала в Москву 13 октября 2021 года. О ее планах посетить Россию осенью текущего года не сообщалось.

Нуланд работает в Госдепартаменте США с 2010 года. Зимой 2014 года она приезжала на Майдан в Киеве и предлагала протестующим печенье и хлеб. Весной 2021 года она Нуланд заняла пост замгоссекретаря США по политическим делам. В последний раз она прилетала в Москву в октябре прошлого года.

На прошлой неделе официальный представитель Госдепа Нед Прайс подтвердил планы Соединенных Штатов провести в ближайшее время переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках СНВ-3. Он выразил надежду, что диалог будет конструктивным.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что ограничительные меры США и их союзников в отношении Москвы затрудняют проведение Россией инспекций в Штатах в рамках СНВ-3.

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