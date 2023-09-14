Новости мира: Джо Байден прокомментировал угрозу своего импичмента

Президент США Джо Байден прокомментировал процедуру импичмента, которую запускают в Конгрессе. По словам американского лидера, ее главная цель – остановить работу правительства. По словам спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти, республиканцы собрали достаточно подтверждений того, что Байден врал о своей непричастности к коррупционным схемам сына.



Подробности выступления Урсулы фон дер Ляйен, которые появились в Сети, возмутили пользователей. Пока глава Еврокомиссии отчитывалась о положении дел, представительница Швеции, еврокомиссар Ильва Йоханссон вязала розовый носок.



В египетском Дахабе, который находится в 100 километрах к северу от Шарм-эш-Шейха, на отдыхающую женщину напала акула. Туристка купалась недалеко от берега и не заплывала за буйки. Поймать акулу, по рассказам очевидцев, не удалось.

Москвичам, которые собираются в Турцию, стоит бронировать билеты на конец сентября, советуют эксперты. В это время стоимость путевок снижается. Ближе к началу октября скидки могут доходить до 25%.

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