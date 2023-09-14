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14 сентября, 07:30

Политика

Новости мира: Джо Байден прокомментировал угрозу своего импичмента

Новости мира: Джо Байден прокомментировал угрозу своего импичмента

Премьер Эстонии Кая Каллас обвинила оппозицию в "охоте на ведьм" из-за бизнеса мужа с РФ

Литва не пропустила около 40 машин с номерами РФ из Калининградской области

Российские военные уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ

Группа украинских военнослужащих сдалась в плен ВС РФ на артемовском направлении

Шойгу заявил, что у РФ нет других вариантов, кроме победы на Украине

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении

Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными

Новости часа: Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина мэром Москвы

Президент США Джо Байден прокомментировал процедуру импичмента, которую запускают в Конгрессе. По словам американского лидера, ее главная цель – остановить работу правительства. По словам спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти, республиканцы собрали достаточно подтверждений того, что Байден врал о своей непричастности к коррупционным схемам сына.

Подробности выступления Урсулы фон дер Ляйен, которые появились в Сети, возмутили пользователей. Пока глава Еврокомиссии отчитывалась о положении дел, представительница Швеции, еврокомиссар Ильва Йоханссон вязала розовый носок.

В египетском Дахабе, который находится в 100 километрах к северу от Шарм-эш-Шейха, на отдыхающую женщину напала акула. Туристка купалась недалеко от берега и не заплывала за буйки. Поймать акулу, по рассказам очевидцев, не удалось.

Москвичам, которые собираются в Турцию, стоит бронировать билеты на конец сентября, советуют эксперты. В это время стоимость путевок снижается. Ближе к началу октября скидки могут доходить до 25%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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