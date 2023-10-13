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13 октября, 07:45

Политика

ВС РФ сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на южнодонецком направлении

ВС РФ сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на южнодонецком направлении

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На южнодонецком направлении российские передовые отряды сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений. Автомобили с украинскими военнослужащими уничтожены.

Артиллеристы группировки войск "Центр" сорвали атаку ВСУ на краснолиманском направлении. По штурмовой группе отработали из самоходных минометов "Нона-СВК" калибром 120 миллиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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