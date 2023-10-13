13 октября, 07:45Политика
ВС РФ сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на южнодонецком направлении
На южнодонецком направлении российские передовые отряды сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений. Автомобили с украинскими военнослужащими уничтожены.
Артиллеристы группировки войск "Центр" сорвали атаку ВСУ на краснолиманском направлении. По штурмовой группе отработали из самоходных минометов "Нона-СВК" калибром 120 миллиметров.
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