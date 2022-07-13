Уходящий в отставку президент Шри-Ланки прибыл на Мальдивы

Уходящий в отставку президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл на Мальдивы. Об этом сообщают мировые информагентства.

А в столице островного государства тем временем хаос – блок-посты, очереди на заправках и вечеринки в президентском дворце. МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от путешествий на остров.

Как проходит отпуск у тех, кто прибыл в страну еще до разгара кризиса? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.