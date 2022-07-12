Британский эксперт объяснил, почему миллион солдат ВСУ провалят наступление

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Наступление украинских военных на юге страны провалится, так как командование заблаговременно предупредило о своих планах, сообщает Independent со ссылкой на старшего научного сотрудника Королевского института исследований Джека Уотлинга.
По словам эксперта, контрудар не удастся осуществить силами миллионной армии.
"Обычно вам нужна оперативная неожиданность, когда вы начинаете контратаку", – заявил Уотлинг.
Он уточнил, что рассказав о планах, руководство Украины позволило РФ заранее хорошо подготовиться и сосредоточить ресурсы, чтобы предотвратить угрозу.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью газете The Times, что ВСУ получили от Зеленского задачу отвоевать юг страны.
По его словам, для этих целей они располагают примерно миллионом бойцов. Вместе с тем в интервью изданию The Wall Street Journal Резников отметил, что ВСУ несут большие потери, украинская армия истощена.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны Украины рассказали о приказе Зеленского отвоевать юг страны
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