Эксперт заявил о создании нового протокола, регулирующего деятельность Персидского залива

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США будут отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через Ормузский пролив. Такое решение он принял после неудачных переговоров Вашингтона и Тегерана.

Однако и Исламская Республика в действительности больше не отпустит канал, считает генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. По его словам, любая деятельность в зоне Персидского залива теперь будет осуществляться по новому протоколу.

